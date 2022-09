Deux trains quittent Paris. Les problèmes de chiffres pour les gens de lettres

Les mathématiques sont universelles, mais c'est aussi la matière la moins comprise. Ce livre s'adresse à toutes les personnes qui pensent ne pas avoir la bosse des maths et pour qui x reste une lettre de l'alphabet : grâce à ces problèmes de mots, découvrez que vous aussi, vous avez l'esprit logique. Et, en désespoir de cause, les réponses se trouvent, bien sûr, à la fin du livre.