Mon carnet pour suivre ma grossesse semaine après semaine. 9 mois pour préparer sereinement l'arrivée de bébé

Vous êtes enceinte et vous cherchez un outil pour vous accompagner dans cette nouvelle aventure ? Voici le guide-compagnon indispensable : pratique et complet, il va vous permettre de suivre l'évolution de votre grossesse semaine après semaine : il est découpé en 45 chapitres correspondant aux 41 semaines d'aménorrhées + 4 semaines après l'accouchement. Chaque chapitre décrit les étapes de la grossesse de façon claire, précise et pédagogique (mais toujours avec bienveillance et une pointe d'humour), en abordant à la fois ce qui se passe dans la tête et ce qui se passe dans le corps, pour la femme comme pour l'enfant à naître. Il livre également de nombreux conseils s'assurer un bon suivi médical (régime alimentaire, sports, préparation à l'accouchement, rapports sexuels, petits maux de la grossesse, etc.) et sert d'agenda pour le suivi administratif (rendez-vous médicaux, congé de maternité, allocations, démarches à suivre, rendez-vous à prendre, etc.). Un ouvrage à compléter pour préparer sereinement l'arrivée de bébé !