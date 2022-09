Mes cocottes qui mijotent, qui mijotent... 65 recettes copieuses et savoureuses pour des plats qui font plaisir à toute la famille

Poulet aux 40 gousses d'ail, blanquette de veau, cassoulet de Toulouse, poulet basquaise au chorizo, daube provençale, coq au vin, potée alsacienne, pot-au-feu, piperade basque aux oeufs et piment d'Espelette, dahl d'hiver, poulpe à la provençale, curry thaï de crevettes. . . 65 plats mijotés pour faire le plein d'idées ! A base de poisson, de viande ou veggie, ces recettes faciles et savoureuses sublimeront vos tables le dimanche. Parce qu'une cocotte qui mijote est synonyme de réconfort et de convivialité, partagez avec votre entourage ces recettes traditionnelles ou créatives qui plairont à tous !