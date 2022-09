Vous êtes déjà le parent idéal. Mille et une astuces pour vous faire confiance

VOUS êtes le meilleur parent pour VOTRE enfant ! L'arrivée d'un bébé, quelle belle aventure ! Aventure qui se prépare car il vient au monde sans mode d'emploi. Les questions s'enchaînent donc avant et après sa naissance. Allons-nous être de bons parents ? Comment faire pour comprendre ses besoins ? Faut-il suivre toutes les nouvelles "modes" parentales ? Allons-nous réussir à devenir parents sans nous oublier ? Dans ce livre, Maëlys le Levreur parcourt les grands thèmes de la parentalité pour vous offrir des pistes de réflexion, des conseils et des astuces afin de vous donner confiance dans votre rôle de parent. Ici, pas d'injonction mais des idées concrètes pour mieux comprendre et guider votre enfant. De la naissance à l'entrée en crèche, en passant par la matrescence, l'alimentation, le sommeil, les émotions ou encore le développement social de votre tout-petit, elle aborde toutes les questions avec beaucoup de recul et vous invite parfois à changer d'angle. En bonus : 11 idées de jeux simples et pédagogiques et de multiples ressources (livres, vidéos, podcasts...) pour aller plus loin dans l'épanouissement de votre enfant.