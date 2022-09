Narrativité. Comment les images racontent des histoires

De l'Europe à l'Asie, les artistes ont souvent produit des séries d'images racontant une histoire. Ce livre propose plusieurs investigations détaillées à propos de Vies de Bouddha ou Vies de Jésus, des Rois des Enfers et de visites de Parcs impériaux. Tant en Europe qu'en Asie, les artistes et leurs commanditaires ont souvent produit des séries d'images "racontant une histoire" . Les images peuvent être distinctes et successives ou bien arrangées en scènes à l'intérieur d'un rouleau ou d'un panneau plus vaste : l'idée est toujours qu'en parcourant l'ensemble, on peut comprendre l'histoire. Mais il faut, la plupart du temps, être assez savant et astucieux pour reconnaître une histoire qu'on connaît déjà, écouter les explications d'un guide ou encore lire des mentions dans le tableau ! Le constat final est donc plutôt mesuré : bien souvent, les images ne suffisent pas - et il demeure un passionnant intervalle entre les images et le récit. Ce livre propose plusieurs investigations détaillées, de l'Europe à la Chine en passant par le monde himalayen et tibétain, à propos de Vies de Bouddha ou Vies de Jésus, des Rois des Enfers et de visites de Parcs impériaux - et même une enquête après une inondation catastrophique !