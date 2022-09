Réussir l'oral de culture générale

Ce livre s'adresse à tous les étudiants devant passer un oral de culture générale. La réussite des épreuves de Culture générale repose avant tout sur l'acquisition d'une méthode rigoureuse d'analyse des sujets et de raisonnement logique, ainsi que sur l'approfondissement, tout au long des années de préparation, de connaissances dans tous les domaines de la culture. Cet ouvrage propose un traitement détaillé de cinquante sujets d'oral variés, ainsi que des pistes de réflexion sur cent sujets supplémentaires, du plus classique au plus acrobatique. Il offre une problématisation adaptée ainsi qu'un vaste ensemble de références sur les champs les plus divers.