1 000 expressions types de l'espagnol

Souvent méconnus, les expressions et proverbes ponctuent fréquemment les exercices de thème et de version. La langue espagnole en regorge et cet ouvrage vous propose de les découvrir pour mieux vous préparer. Ce livre expose, en première partie, les expressions espagnoles courantes. La deuxième partie est un rappel des principaux proverbes et locutions. Vous trouverez ensuite une liste des verbes espagnols se construisant avec une préposition différente de celle usitée en français. Enfin sont abordés les expressions familières et les néologismes. Chaque énoncé est présenté avec sa traduction française et illustré d'un ou plusieurs exemples. Ce titre s'adresse tout particulièrement aux étudiants en classe préparatoire et en langues. Il intéressera également ceux qui désirent acquérir du vocabulaire ou perfectionner leurs connaissances de la langue espagnole moderne.