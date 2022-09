Mélanges de l'Ecole française de Rome N° 134-1 2022 : Italie et Méditerranée modernes et contemporaines

Le livre à l'époque moderne : une arme diplomatique Les Mélanges de l'École française de Rome - Italie et Méditerranée modernes et contemporaines (MEFRIM) publient des articles d'histoire moderne et contemporaine portant sur l'histoire de l'Italie, de la Méditerranée et ses interactions avec la péninsule italienne, des relations et des échanges franco-italiens. Compte tenu des fonds romains, la revue accorde une place importante à l'histoire de Rome, de l'Église et de la papauté tout en couvrant tous les domaines disciplinaires. Elle est ouverte au droit et aux sciences sociales, en particulier à la géographie, à la sociologie et aux sciences politiques. Le dossier, issu de la conférence du même nom, explore le thème de la circulation des livres entre les principaux centres urbains de la région méditerranéenne à la suite et à travers les nombreuses missions diplomatiques qui ont constitué l'un des aspects les plus significatifs et encore peu étudiés de la vie politique et intellectuelle de l'époque moderne.