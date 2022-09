Orchidées. Entretien, soin, multiplication...

D'origine exotique, très appréciée pour sa délicatesse, la beauté de ses fleurs ou l'originalité de son feuillage, l'orchidée fait merveille en décoration. Il existe plus de 30.000 variétés ! Dans ce livre enrichi de nombreuses photos, les variétés les plus courantes sont présentées avec toutes les informations botaniques et pratiques. Un guide d'entretien fournit les informations nécessaires à leur longévité : exposition, humidité, température, arrosage, rempotage, multiplications et semis, maladies, erreurs à éviter. Le livre indispensable à tous les orchid'addict !