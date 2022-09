Trente-trois contes d'hier et d'aujourd'hui, autour de la fascinante figure de l'arbre, du pommier du jardin d'Eden à l'Yggdrasil des contes nordiques. Contes et légendes de l'arbre regroupe 33 histoires d'origines très diverses : Europe, Sibérie, Afrique, Moyen-Orient, Asie, Pacifique, Amérique du Sud. Rassemblées et rédigées par le célèbre conteur Louis Espinassous, elles s'abreuvent d'abord de longues recherches ethnologiques, mais aussi de traditions orales contemporaines encore vivaces, tout comme de la parole des anciens, pour nous offrir un large choix de récits ancestraux portés par une plume élégante.