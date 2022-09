Mon cahier de catéchèse. Tome 1

La pédagogie Montessori appliquée à l'éveil spirituel des enfants La rigueur Montessori dans des cahiers structurés et efficaces Mon cahier de catéchèse (de 6 à 9 ans) : Maria Montessori était profondément chrétienne et sa pédagogie s'ancre dans une mystique de l'enfance. Sa disciple Sofia Cavalettia développé une catéchèse respectueuse des principes de la pédagogie Montessori : approche sensorielle, concrète et qui laisse toute sa place au potentiel religieux de l'enfant. De 6 à 9 ans, c'est l'âge de l'esprit raisonnant, de l'abstraction, mais aussi de la vie sociale. Les enfants vont approfondir toutes les notions abordées de 3 à 6 ans puis en faire des travaux de synthèse. Ils découvrent l'Histoire du Royaume de Dieu : d'où l'on vient -la Création -, où l'on est -la Rédemption -et où l'on va : vers la Parousie où "Dieu sera tout en tous" (cf. 1 Corinthiens 15, 28). Les enfants sont invités à connaître les livres de la Bible et à y chercher eux-mêmes les passages dont ils ont été bercés de 3 à 6 ans. Les points forts : - Des cahiers qui favorisent l'autonomie et la confiance en soi - Une progression rigoureuse et structurée qui répond aux périodes sensibles - Des activités pratiques pour ancrer les apprentissages dans des expériences sensorielles