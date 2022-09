19h25 ! Qu’est-ce qu’on va manger ?. 80 recettes saines, faciles et rapides

"Qu'est-ce qu'on mange ce soir ? " La réponse de Marie Chioca en 80 recettes saines, gourmandes, équilibrées, adaptées à toutes les situations, et sans panique ! Des recettes très très simples et rapides, mais appétissantes et surtout, bien équilibrées, des conseils d'organisation, pour les familles débordées et paniquées quand arrive l'heure du dîner, entre courses à faire, devoirs des enfants à gérer et repas à préparer... Recettes classées par saisons (très pratique, et aussi pédagogique pour ré-apprendre aux familles comment respecter les saisons).