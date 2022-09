Le cerf. Le reconnaitre et le suivre tout au long de sa vie

Le Cerf est un livre dédié aux spécialistes de cette espèce. En vous régalant des très belles photos qui l'illustrent, vous y appendrez toutes les techniques qui vous aideront à appréhender au mieux les spécificités du cerf. Vous pourrez, grâce à ce livre, vivre pleinement vos passions de photographe, de chasseur ou de collectionneur tout en veillant à sa préservation. L'auteur y dévoile en effet les ficelles pour peaufiner vos connaissances et agir de la meilleure manière. Explications sur la morphologie et les modes de vie du cerf, passage en revue des méthodes et des outils pour reconnaître l'animal, mode d'emploi pour la constitution de bases de données documentaires, législation et plans de tirs de France et de Belgique, astuces pour optimiser l'observation, la collecte des mues ou l'art du photographe : rien ne manque pour devenir un véritable expert, tout en adoptant une conduite sensée, écologique et éthique !