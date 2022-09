Les règles du jeu Tome 3 : Ne jamais passer plus d'une nuit avec un sportif

Elle s'est promis de ne plus jamais tomber amoureuse. Lui, il recherche la femme de sa vie. Mais après tout, on dit bien que les opposés s'attirent. Vivienne Ne jamais tomber amoureuse. C'est ma devise, et je m'y suis toujours tenue. Avoir le coeur brisé une fois m'a suffi, je ne veux plus jamais revivre cette expérience. Il était censé n'être qu'un coup d'un soir, parce que c'est tout ce que je m'autorise. Cette simple règle ne devrait pas être aussi dure à suivre, mais je suis retournée le voir une deuxième fois, puis une troisième. Après ça, j'ai perdu le compte. Je n'ai pas été assez prudente, j'ai baissé ma garde. Mark Ce n'est pas pour rien si on m'appelle Mystérieux Mark : ma vie entière est un secret. Pendant deux ans, nous nous sommes tourné autour, jusqu'à ce qu'elle se retrouve exactement là où je la voulais : sous moi. Maintenant que je la tiens, je ne compte pas la lâcher. Je croyais qu'on était sur la même longueur d'onde. Je pensais qu'on était en train de se façonner quelque chose de spécial. Bon sang, comme j'avais tort. Je ne savais pas que, pendant que je tombais amoureux, elle s'efforçait de se convaincre que notre relation n'était que passagère. Elle croyait que je finirais par m'en aller. Elle se trompait. A présent, il est temps de la persuader qu'elle veut la même chose que moi et de lui montrer que ce truc dingue et incontrôlable entre nous... c'est de l'amour. #RomanceContemporaine #Sexy #Hockey #Humour #Romance