The Steidz N° 8

Relais de tendances et outil d'inspiration, The Steidz décrypte depuis 2015 l'esthétique contemporaine et offre une sélection pointue de découvertes. De l'art au design en passant par la mode, The Steidz s'est imposé comme prescripteur pluridisciplinaire de la création qu'il met en exergue à travers son magazine annuel, ses plateformes digitales, ses éditions, son espace d'exposition à Paris.