Je bouge, même en télétravail

La progression du télétravail a bouleversé nos habitudes depuis deux ans et le corps en ressent les effets : manque de souplesse, douleurs dans le dos ou dans la nuque... Des exercices adaptés sont la clé pour rester en forme malgré la sédentarité : Etirements, renforcement musculaire, postures de yoga... aident à renforcer l'ensemble du corps et à éliminer les tensions musculo-articulaires. Après une auto-évaluation très pratique pour tester sa souplesse et sa mobilité, un programme complet est proposé sur 12 semaines, à faire confortablement chez soi !