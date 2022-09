Petit précis de culture féministe pour briller en société patriarcale

Histoires et anecdotes de femmes d'ici et d'ailleurs, d'hier et d'aujourd'hui, qui ont contribué à asseoir le patriarcat et à les invisibiliser. Que diriez-vous si vous pouviez, par une anecdote féministe, recadrer le tonton Robert des repas de famille avec en bonus l'assurance de briller en société grâce à ces histoires méconnues ? Dans une période où le féminisme imprègne de plus en plus notre manière de penser, l'autrice propose de traiter les grands sujets du féminisme par le biais des petites histoires qui ont forgé la grande et de nombreuses anecdotes. Savez-vous qui est Ada Lovelace ? Cette mathématicienne a crée le tout premier programme informatique à la fin du 19e siècle, sans elle pas d'ordi. Saviez-vous que si votre verge ne fait pas 2, 5 cm à la naissance les médecins supposent alors que vous n'entrez pas dans le genre masculin ; la solution : une bonne de testostérone pour voir si le pénis s'allonge et si ce n'est pas le cas, à vous la vulve ! Ce livre retrace différentes histoires, faits inconnus sur les femmes d'ici et d'ailleurs, d'hier et d'aujourd'hui, des anecdotes farfelues qui ont contribué à asseoir le patriarcat ; le tout avec sarcasme et humour, parce que l'humour est nécessaire pour affronter le futur et abolir l'Histoire des hommes.