Etudes finno-ougriennes. Tomes 51, 52, 53

De la Finlande aux confins de la Sibérie, les problématiques sociales, linguistiques et culturelles des peuples finno-ougriens s'incarnent dans les photos prises sur le terrain et les extraits de chants, de prières, de poèmes, etc. De la Finlande à la Sibérie, les peuples finno-ougriens témoignent de langues et de cultures traditionnelles riches, à présent menacées à plusieurs égards. Dans ce tome d'Etudes finno-ougriennes, ethnologues, linguistes, sociologues ou encore chercheurs en littérature apportent un éclairage sur l'histoire, l'oralité, la littérature, les sociétés nénetse, komie, oudmourte, vepse, live, suédoise d'Estonie, finnoise, same, la linguistique et sociolinguistique marie, nénetse et estonienne, qui s'incarnent dans les photos prises sur le terrain et les extraits de chants, de prières, de poèmes.