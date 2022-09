Infusions, tisanes & boissons bienfaisantes. Mes recettes healthy & gourmandes

Des infusions aux multiples vertus : détox, relaxantes, toniques, digestives, beauté, boostant l'immunité, anti-gaspi, contre les maux de l'hiver, etc. Des mélanges originaux créés par l'auteure, pour des tisanes des temps modernes mariant plantes " traditionnelles ", plantes plus exotiques et tendances (rhodiola, maté, chanvre, moringa...), mais aussi fruits, légumes, épices et fleurs. Des boissons pour tous les goûts et pour tous les moments de la journée : des infusions, des tisanes, mais aussi des eaux fruitées, des kéfirs de fruits et des latte (boissons à partir de lait végétal). Ultra pratique : pour chaque recette, ses propriétés et les bienfaits qu'elle procure, le meilleur moment pour la boire pour un effet optimal, le conseil santé de l'auteure et les précautions d'usage à connaître. Tous les ingrédients sont facilement trouvables en magasins ou sur Internet, à des prix doux pour le porte-monnaie. Un mode d'emploi en début d'ouvrage pour bien choisir et acheter ses ingrédients, préparer ses tisanes, conserver ses plantes, etc.