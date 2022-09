Comprendre les médias. Mon guide pour décrypter l'information

Un guide pratique pour apprendre aux collégiens à exercer leur sens critique face aux médias Que sont les fake news ? Quelle est la différence entre un fait avéré et une rumeur ? Comment utiliser les réseaux sociaux ? Comment garantir la liberté d'expression ? Voici un ouvrage très utile pour aborder les grandes questions liées aux médias et à l'information de façon claire et nuancée. De grands repères sont donnés aux élèves et des exercices ludiques leur permettent de s'entraîner à départager le vrai du faux, le plausible de l'incertain, pour mieux comprendre le monde qui les entoure.