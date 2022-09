Manuel de recherche en orthophonie. Fondements de la recherche en orthophonie, Formation initiale et continue, Toutes les UE Recherche

Ce livre est le guide parfait pour construire son mémoire de fin d'études d'orthophonie et acquérir la méthodologie de recherche en orthophonie. Les spécialistes réunis dans ce livre expliquent de façon précise et pratique : - le contenu des UE Recherche (Bibliographie et documentation, Statistiques, Méthodologie d'analyse d'articles, etc.) ; - les différentes étapes de la recherche (de la formulation d'une question de recherche à la présentation des résultats) ; - les différents types d'études (étude de groupe, étude de cas unique, revue systématique de la littérature, etc.) ; - la méthode à suivre pour publier un article ou obtenir une bourse. Idéal pour les étudiants en orthophonie, ce manuel s'adresse aussi aux orthophonistes en exercice, qui y trouveront un guide complet pour la formation continue, et à tous les professionnels de santé qui souhaitent se former à la recherche clinique ou mieux l'appréhender.