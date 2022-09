Réussir son stage. Les outils de la réussite

Un guide pratique pour choisir et réussir son stage de la troisième au master Recherche de stage, entretien, comportement dans la strucutre, rapport... Toutes les clés pour réussir son stage obligatoire ou facultatif quel que soit son niveau : 3ème, bac pro, ensignement supérieur, BTS-BUT, licence pro, master et formation continue. Illustré de nombreux exemples de stages réussis ou ratés, en France ou à l'étranger, ce guide évitera les erreurs et aidera à valoriser son expérience auprès de jury ou de futurs employeurs.