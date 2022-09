Sportokratura. La géopolitique du sport sous Vladimir Poutine

Une deuxième édition liée à l'actualité russe et ukrainienne. Une analyse inédite qui décrypte le système politico-économico-sportif russe et ses objectifs à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Pourquoi après l'annonce de la guerre russo-ukrainienne, les premières sanctions ont été celles émanant des autorités sportives ? Pourquoi avant la guerre, la Russie était-elle exclue pour 2 ans des compétitions sportives internationales ? Comment le sport est devenu entre 2000 et 2020 un instrument de soft power incontournable pour les autorités russes ? Qui gouverne le sport en Russie ? Pourquoi Vladimir Poutine se met-il en scène régulièrement en train de faire du hockey sur glace ou de pratiquer le judo ? Ce livre propose de répondre à ces questions grâce au concept original de " sportokratura " : un néologisme formé par l'auteur qui désigne le système politico-économico-sportif russe unique au monde construit depuis 20 ans par V. Poutine. Véritable exploration de la mécanique du système russe actuel, cet essai révèle ainsi les liens qui existent en Russie entre sport, politique et économie. Un regard inédit sur la géopolitique du sport russe sous Vladimir Poutine à l'intérieur et à l'extérieur du pays.