La révolution de la médecine. Les années 1960 à nos jours

Des années 1960 à aujourd'hui, l'histoire de la médecine a été marquée par les progrès scientifiques et sociétaux qui ont révolutionné la manière d'exercer et surtout l'efficacité de la prise en charge des patients. Les souvenirs de l'auteur permettent au lecteur d'imaginer l'état des hôpitaux des années 60 et les conditions d'exercice de la médecine à une époque qui ne connaissait pas encore le plein temps. Les relations avec les patients et les considérations éthiques étaient éloignées de ce qu'elles sont actuellement mais correspondaient à la mentalité des médecins et de la population de l'époque. L'efficacité des thérapeutiques des années 60 était limitée et un médecin pouvait avoir la prétention d'en maîtriser l'ensemble ce qui est désormais impossible. Outre sa carrière hospitalière, l'auteur témoigne aussi de son expérience de la médecine générale acquise au cours de nombreux remplacements ainsi que de quelques missions humanitaires effectuées aux débuts de sa retraite.