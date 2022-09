Le cube de Métatron. Solliciter la protection du prince des archanges

Le guide parfait pour se former au système énergétique de l'archange Métatron, pour se protéger et purifier son environnement. Après une présentation de l'archange Métatron et de son frère jumeau Sandalphon, ce livre vous guidera dans la compréhension des énergies de ce maître ascensionné et de son cube de protection. Le système énergétique de Métatron est un nettoyage de printemps pour l'être tout entier : il permet une purification et un réalignement total du corps et de l'esprit. En effet, la méta-énergie est un outil de désamorçage des blocages profonds, situés sur une partie ou sur la totalité des centres et corps énergétiques. Au cours de notre vie, nous vivons tous ce que l'on appelle des "mutations énergétiques" . En fonction de nos expériences de vie, notre énergie change et évolue, de manière positive ou négative. Ces dysfonctionnements, de nature diverse, sont nombreux. Ils génèrent des désordres si profondément ancrés que la structure même du fonctionnement énergétique s'en trouve modifiée. La méta-énergie permet alors une transformation et une transmutation des structures ayant évolué pour nous desservir. Elle va remettre de l'ordre et réaménager la structure énergétique originelle de nos cellules, afin de rendre optimal notre fonctionnement énergétique. Ce n'est pas un coup de baguette magique qui fait disparaître les maux et les blessures : c'est une véritable transformation ! A qui s'adresse cette énergie ? Eh bien, à tout le monde ! Elle fonctionne aussi bien sur les animaux que sur les êtres humains, sur les lieux que sur les plantes, à distance ou en présence. Cette énergie n'a ni limite ni frontière. Il est donc temps de se l'approprier !