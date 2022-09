Le réveil de votre pouvoir secret. 7 jours pour développer vos dons parapsychiques et obtenir ce que vous voulez

Connectez-vous à la puissance de votre âme pour réussir tout ce que vous entreprenez ! Nous sommes nombreux à nous sentir hypersensibles et à capter beaucoup, voire trop d'émotions. Ces sensations, perçues comme de vraies informations, sont là pour nous guider et nous permettre de communiquer, de nous repérer, d'agir, de prendre des décisions... Finalement, elles régissent notre vie. Grâce à cette lecture et aux différentes pratiques proposées, vous apprendrez à gérer efficacement vos émotions, vos perceptions et à obtenir des informations plus fiables. Afin de vivre l'expérience pleinement, d'intégrer efficacement les éléments énoncés pour vous éveiller et changer vos paradigmes, ne lâchez plus ce livre pendant 7 jours. Pourquoi 7 jours ? Pour aborder les 7 aspects de la vie sous un angle approfondi, et découvrir les exemples de résultats possibles. Ecrit sous une forme alliant simplicité et efficacité, Le Chemin de l'excellence livre les mantras fondamentaux de la réussite et la discipline de la concentration de l'esprit. Osez enfin avoir pleinement conscience de qui vous êtes !