Le sexe dans la vraie vie. Le guide sexo non censuré pour se défaire de ses idées reçues en matière de cul

Le guide pratique jouissif pour en finir avec le "Je voudrais, mais je n'ose pas ! " Vous trouvez que votre sexualité manque de pep's ? Vous aimeriez découvrir de nouvelles manières de vous donner du plaisir à deux ? Jordy, du compte Instagram @mister. ose, vous a justement concocté un guide sexo décomplexé, savant mélange de conseils théoriques qui ont fait son succès sur Instagram, allant du rapport non pénétratif au BDSM, en passant par la masturbation, le slow sex ou encore le polyamour. Surtout, ce petit manuel est accompagné d'une fiction érotique qui met en pratique les conseils de l'auteur, dans une histoire belle, douce, sans manquer d'être sensible et brûlante, brute et véritable, comme ses deux personnages principaux. En bref, vous trouverez de quoi vous inspirer et vous mettre en appétit ! Un livre à lire à deux ou plus pour faire souffler un vent frais sur votre couple et votre sexualité.