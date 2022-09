Démêler le vrai du faux

Un roman librement inspiré de l'histoire du faussaire et marchand d'art, Fernand Legros ! Après le succès de leur précédente enquête, Eliott et Mayssa sont plus que jamais déterminés à devenir les Sherlock Holmes du milieu de l'art. Sur l'invitation de Maria Szana, ils assistent à la mise en place d'une exposition qui tient à coeur à la jeune organisatrice. Mais bientôt deux tableaux parfaitement identiques arrivent devant leurs yeux... Quel est le vrai ? Quel est le faux ? Ils n'ont que quelques jours pour trouver la vérité, avant le vernissage de l'exposition !