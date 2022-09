Concours Rédacteur territorial et Rédacteur principal de 2e classe catégorie B. Externe, interne, 3e voie, Edition 2023

Tout pour réussir les concours (externe, interne, 3e voie) de rédacteur territorial et de rédacteur territorial principal de 2e classe en 2023 ! Ce livre s'adresse aux candidats des concours 2023 externe, interne et 3e voie de rédacteur territorial et rédacteur territorial principal de 2e classe : - Epreuves écrites d'admissibilité : - pour le grade de rédacteur : rédaction d'une note à partir d'un dossier ; réponses à une série de questions (au choix : finances, droit public, action sanitaire et sociale, droit civil en lien avec les collectivités territoriales) ; - pour le grade de rédacteur principal de 2eclasse : rédaction d'un rapport à partir d'un dossier avec des propositions opérationnelles ; réponses à une série de questions de droit public et de finances publiques en lien avec les collectivités territoriales. - Epreuve orale d'admission : - entretien avec le jury. Il propose une préparation complète à travers : - un test d'auto-évaluation pour personnaliser vos révisions - des plannings de révisions pour organiser votre préparation - une méthode pas à pas avec les bons réflexes à adopter - les connaissances indispensables pour maîtriser tout le programme - 10 sujets d'annales (session 2021 incluse) corrigés dans la perspective et avec les exigences du concours pour vous entraîner dans les conditions du jour J - 2 simulations d'entretien pour être prêt pour l'épreuve orale + OFFERT en ligne : plus d'annales corrigées et fil d'actu mois par mois