DEASS Assistant de service social. DC3 Communication professionnelle en travail social, 6e édition

Ce livre complet vous guidera efficacement dans la préparation et la réussite des épreuves du DC3 ! Un livre complet pour préparer et réussir les épreuves du domaine de compétences 3 du DEASS : - Tout sur la communication, le cadre juridique et la déontologie de la communication professionnelle : bases et théories de la communication, principes de la communication professionnelle, droit des personnes, données personnelles et dossiers sociaux, secret professionnel, déontologie professionnelle ; - Tout connaître des écrits professionnels : catégories d'écrits (comptes rendus, rapports sociaux, projets personnalisés, courriers, mails professionnels, demandes d'aide financières, écrits en protection de l'enfance), nature, contenu, forme, exemples concrets ; - Tout pour préparer et réussir les épreuves de certification : cadre général des épreuves, méthodologie, exemples concrets, conseils ; - Une boîte à outils : référentiels, aides financières de la CAF, du CCAS et du CIAS, action sanitaire et sociale des CPAM, fonds d'aide aux jeunes (FAJ), exemples de demande d'aide financière.