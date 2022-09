La lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie. Edition 2021

Combattre le racisme dès l'école et dans l'enseignement supérieur ainsi que l'antitsiganisme sont les focus du rapport de 2021. Depuis près de trente ans, la Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH) remet chaque année au Gouvernement un rapport qui dresse un état des lieux du racisme en France, ainsi que des moyens de prévention et de lutte mis en oeuvre par les institutions de la République et la société civile. Cette 31e édition du rapport rappelle cette année l'importance de la formation et de la sensibilisation de l'ensemble du corps social - dès l'école, puis dans l'enseignement supérieur et au sein de la fonction publique et des entreprises - pour lutter contre les préjugés racistes et antisémites et les discriminations directes ou indirectes qu'ils engendrent. Le focus du rapport précise les paramètres que cette sensibilisation devrait respecter afin d'être réellement efficace et atteindre son but. Par ailleurs, un autre point particulier met en avant la nécessité de déployer une stratégie nationale d'action contre l'antitsiganisme.