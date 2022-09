Français CM1 Rituels de vocabulaire Apprentilangue. Guide pédagogique + ressources

Un nouvel enseignement du vocabulaire à l'école avec Apprentilangue ! Un guide et des ressources pour découvrir et réinvestir. Le guide : - La mise en oeuvre détaillée des séances, des conseils pour mettre en place la démarche Apprentilangue. - Une proposition de programmation annuelle. - Une organisation selon les thèmes de vocabulaire proposés dans les cahiers. Le matériel pour les séances de manipulation : - 324 cartes à découper pour des activités de jeux en ateliers, afin de réinvestir les mots appris. + numérique : 72 diaporamas interactifs thématiques à télécharger et à projeter pour découvrir collectivement les mots (devinettes, jeux, révision des mots...).