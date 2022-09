Sécession. Manuel d'auto-défense contre la caste

Depuis de nombreuses années, la question de la sécession se pose à tous ceux qui ont un doute sur la capacité de notre modèle de développement économique à durer. Encore plus depuis la crise du Covid-19 et l'avènement du Great Reset, c'est-à-dire la reprise en main des sociétés occidentales par la caste mondialisée grâce à une surveillance généralisée et, enfin, la menace du Grand Collapse, qui sera le retournement brutal du cycle séculaire haussier vers une sorte de nouveau Moyen-âge, introduit par une brève séquence brutale. Ce Grand Collapse est bien la crainte majeure de la caste mondialisée, qui s'organise pour ne pas perdre le contrôle de la situation lorsqu'il surviendra. Au vu de ce constat et dans une perspective de survivalisme social, la sécession s'avère nécessaire mais, nous concernant, on ne peut plus, comme dans la Rome antique penser la sécession comme une concentration du peuple sur une colline, défiant l'aristocratie. Géographiquement, cette séparation n'aurait pas de sens, ni aucune possibilité de réussir. En revanche, il est possible d'entamer une sécession sociétale, en refusant d'adopter les codes, les usages, les principes et les valeurs, véhiculés par la caste mondialisée, ou instrumentalisés par elle, et en adoptant des codes et des valeurs alternatives. Pourquoi faire sécession ? Jusqu'où doit-elle aller ? Des aspects politiques, sociaux, financiers et jusqu'aux enjeux éducatifs et spirituels, c'est ce processus global qu'Eric Verhaeghe – bien connu pour son combat contre la tyrannie sanitaire - entreprend de décrire ici, non de façon exhaustive, mais en donnant des pistes que chacun pourra approfondir et adapter selon ses besoins.