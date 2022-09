Même pas mort !

Peut-on être à la fois peintre et truand ? Dessinateur prodige et voleur de tableaux ? Maître de la provocation et amoureux de la tradition ? C'est pourtant ce que risque de découvrir cet homme qui se réveille un beau matin à Casablanca. Qui est-il ? Il ne le sait pas mais comprend rapidement que le danger rôde. Il doit fuirâ- Librement inspiré de la vie du peintre Stéphane Mandelbaum, assassiné à l'âge de vingt-cinq ans, le roman traverse trois continents et un siècle d'Histoire, des migrations économiques et politiques des Juifs de Pologne dans les années 1920 à nos jours. Une foisonnante saga qui entraîne le lecteur dans le sillage de son énigmatique héros, de Casablanca à Kinshasa, de New York à Bull Head (Dakota du Sud), de Los Angeles à Buenos Aires, avec une tension narrative qui ne se dément jamais jusqu'à la dernière ligne.