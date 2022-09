Entre tes griffes Tome 2

X a sauvé Saskia des griffes de Syfer. Pourtant, il sent qu'il y a un problème. Saskia est différente. Que lui a-t-on fait ? Avant de comprendre ce qui lui arrive, elle se jette sur lui et le plaque au sol. Les doutes ne sont plus permis, Saskia est devenue l'une des leurs. Incontrôlable et dangereuse, la jeune femme est envoyée à Elite, un pensionnat pour jeunes hybrides en Alaska. Seule dans un monde inconnu, Saskia va devoir apprendre à canaliser ses nouveaux pouvoirs, mais aussi faire sa place, car elle n'est pas la bienvenue. X, resté en Californie, continue de mener l'enquête. Syfer n'est pas derrière les attaques. Retour à la case départ. Mais qui cherche à les détruire ?