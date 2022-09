Une si jolie morte

Lorsqu'un squelette est découvert dans une fosse par des agents de la voirie, dans un village près de Reims, immédiatement une question se pose : s'agit- il des restes de Stéphanie Leclercq, une jeune beauté locale disparue vingt ans plus tôt ? Et, dans ce cas, qui a bien pu l'assassiner et pourquoi ? L'équipe du SCANER, un tout nouveau service chargé de résoudre des " cold case ", d'anciennes affaires classées, se voit confier sa première enquête.