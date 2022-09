Le guide complet du yin yoga. Philosophie et pratique

Tous les styles de yoga apportent des bienfaits physiques, émotionnels et mentaux, mais le Yin Yoga, un style simple et praticable par n'importe qui, agit aux niveaux les plus profonds du corps, du coeur et de l'esprit. Ce sont précisément la nature "passive" et la durée des postures qui permettent un voyage plus profond. Le best-seller de Bernie Clark est le texte de référence pour les professeurs de Yin Yoga du monde entier et les pratiquants passionnés. Il offre un regard approfondi sur la philosophie et la pratique du Yin Yoga, avec des sections illustrées sur la façon de pratiquer, des descriptions détaillées et des photographies de plus de 30 asanas et 3 sections dédiées aux avantages de la pratique du Yin Yoga : physiologiques, énergétiques et émotionnels.