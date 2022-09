Herbes au bord du chemin

Les herbes sauvages poussent sans la permission de personne dans la garrigue provençale, modestes et d'une vitalité inépuisable. On les appelle les "simples" et leurs vertus médicinales rendent à l'harmonie le corps et l'âme. Ces herbes vagabondes et bienfaisantes, le calligraphe et peintre Ji Dahai va chaque jour à leur rencontre, attentif à ce qu'elles ont à lui apprendre, il les regarde et les peint, avec émerveillement et poésie, dans la tradition chinoise du pinceau et de l'encre. J'habite dans une ancienne bergerie à la campagne. La lumière de la Provence est tellement particulière, sa clarté, sa transparence, sa réverbération, que chaque jour j'apprécie le lever du soleil et, face au couchant, je remercie la vie de m'avoir emmené ici et donné l'occasion de m'effacer devant la nature, devant ces herbes simples et humbles. Ji Dahai est né en Chine en 1968. Dès son plus jeune âge, il s'initie à la calligraphie et apprend la peinture auprès des grands maîtres chinois. Après des études de français à l'université de Beiwai, il part sur les chemins de Compostelle et s'installe à Arles où il enseigne aujourd'hui la calligraphie.