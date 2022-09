L'étoffe des héros. 100 ans d’épopées de l’équipe de France de Basket à travers 30 maillots emblématiques

Dans cet ouvrage, plongez dans l'histoire du basket à travers 30 maillots emblématiques des équipes de France. Sélectionnés pour leur caractère historique et leur esthétisme, ils sont les témoins privilégiés des plus grandes compétitions et des plus grands matchs. Pour chaque maillot, découvrez le contexte, l'ambiance et le style associés. Très documenté, cet ouvrage retrace les moments marquants de l'équipe de France. Les joueurs les plus charismatiques et les palmarès mythiques sont mis à l'honneur. Grâce à des interviews exclusives et des photos d'archives, replongez dans un document exceptionnel qui vous fera (re)découvrir la culture du basket français. De 1927 à 2021, 30 maillots choisis pour ce qu'ils racontent, pour leur allure, pour le souvenir, pour le plaisir.