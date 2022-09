Pour avoir naïvement cru aux promesses d'amour de son employeur, Evangeline, jeune gouvernante anglaise, a été accusée de vol et condamnée à la déportation. Sur le navire qui l'emmène en terre australe, elle pense à ce que sera sa vie dans le " pays au-delà des mers ", qu'on dit si inhospitalier, peuplé d'indigènes et de renégats. Elle pense aussi à l'enfant qu'elle porte : saura-t-elle le protéger ? Pourra-t-elle s'appuyer sur la débrouillarde Hazel avec qui elle a noué une forte amitié lors de la traversée ? Au même moment, sur l'île Flinders, au large de l'Australie, Mathinna, une orpheline aborigène, est elle aussi retenue prisonnière. Arrachée à sa tribu, la petite a été adoptée par le gouverneur et son épouse, qui entendent bien la civiliser à tout prix. Ces trois femmes l'ignorent encore, mais leur sort est inextricablement lié. Sur ces terres soumises à la folie des hommes, elles auront besoin de toutes leurs forces, de tout leur courage pour survivre et se frayer un chemin vers la liberté.