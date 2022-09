La communication avec les animaux, un échange qui fait du bien. Techniques concrètes et pratiques

Des outils efficaces pour ressentir leurs émotions, mieux les comprendre, et se faire du bien aussi... Depuis toujours, vous pouvez communiquer avec les animaux. Elle fait partie de votre héritage ancestral, comme voir ou entendre. Cette aptitude naturelle qui s'acquiert avant même la parole, s'endort au fur et à mesure que vous grandissez pour laisser place à l'intellect, la rationalité, la logique et la raison qui prennent donc le pouvoir sur vos perceptions, vos sensations, votre intuition... Vous êtes capables de le faire à nouveau aujourd'hui. Que vous ayez un animal à vos côtés ou que vous en rencontriez sur votre chemin, communiquer avec les animaux est un jeu d'enfant. La communication animale, c'est un extraordinaire cercle vertueux : vous allez recevoir autant que vous allez donner. Vous allez vous apaiser mutuellement. Vous apporter à chacun complicité, empathie, tendresse, sérénité... Ce livre, riche en exercices et en photographies, vous aidera à développer votre intuition. C'est la clé pour communiquer avec les animaux et un outil extraordinaire dans tous les moments de votre vie. Echanger avec eux, c'est la capacité à percevoir leurs émotions, leurs pensées ou encore les sensations physiques de l'animal, une compréhension de son état général au-delà des mots. Un atout qui se décline et s'applique dans la vie en général pour mieux vivre sa vie avec beaucoup plus de recul et de paix intérieure.