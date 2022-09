Le Régime d'Erdogan. Une menace pour la France

Depuis 2003, Erdogan façonne une Turquie de plus en plus nationaliste et expansionniste pour l'imposer comme une puissance incontournable. Il s'attaque aux minorités, musèle toute contestation, réprime l'opposition, tout en s'octroyant des pouvoirs élargis. Alors que l'Europe lutte contre l'islamisme, que la France est le pays le plus touché par le terrorisme, la Turquie d'Erdogan accroît son réseau d'influence, grâce non seulement à une diaspora largement acquise à sa cause, mais aussi et surtout en finançant des mosquées et des écoles et en envoyant nombre d'imams sur notre territoire. Dans ce livre, Franck Papazian, qui connaît bien la Turquie, nous démontre que celui qui défie l'Europe en toute impunité n'est pas seulement un homme dangereux. Stratège, vindicatif, manipulateur, Erdogan met tout en oeuvre pour relancer l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Erdogan est une menace pour nos démocraties ! Politiques, citoyens, en lisant ce livre vous comprendrez ! Qu'attendons-nous pour réagir ? Depuis 2003, Erdogan façonne une Turquie de plus en plus nationaliste et expansionniste pour l'imposer comme une puissance incontournable. Il s'attaque aux minorités, musèle toute contestation, réprime l'opposition, tout en s'octroyant des pouvoirs élargis. Alors que l'Europe lutte contre l'islamisme, que la France est le pays le plus touché par le terrorisme, la Turquie d'Erdogan accroît son réseau d'influence, grâce non seulement à une diaspora largement acquise à sa cause, mais aussi et surtout en finançant des mosquées et des écoles et en envoyant nombre d'imams sur notre territoire. Dans ce livre, Franck Papazian, qui connaît bien la Turquie, nous démontre que celui qui défie l'Europe en toute impunité n'est pas seulement un homme dangereux. Stratège, vindicatif, manipulateur, Erdogan met tout en oeuvre pour relancer l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Erdogan est une menace pour nos démocraties ! Politiques, citoyens, en lisant ce livre vous comprendrez ! Qu'attendons-nous pour réagir ?