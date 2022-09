La Printanière

Lille. Juin 2019. Lors d'une manifestation de gilets jaunes, Etienne Vancauwenberghe, célibataire, la petite cinquantaine, prof en rupture de l'Education nationale donnant des cours à domicile, est agressé par un black bloc cagoulé. Une jeune femme très habile de ses poings le sauve. Avant qu'il ait pu reprendre ses esprits et la remercier, elle a disparu. A sa dextérité pugilistique et ses chaussures de ring, Etienne a bien vu qu'elle pratique la boxe. Il décide ainsi de retrouver celle qu'il appelle désormais sa Printanière dans les clubs de Lille et de la région. Au Ring lillois, il rencontre Simone, mère adoptive de Mado, cette Printanière. Jeune femme boxeuse en effet, mais tourmentée par l'ignorance de sa mère biologique et de sa naissance. Dès lors, avec Simone, Leïla et d'autres femmes, Etienne part à la recherche de Madoâ- Et va aller ainsi au-devant d'une aventure qui le renvoie vers son passé. Un roman plein de nostalgie et tendresse, tout en délicatesse et poésie.