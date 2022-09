Le secret de tante Rose

La vieille malle du grenier d'un grand-père contient toujours une part de mystère. Normalement, cela ne dure que jusqu'au moment où on l'ouvre. Sauf pour Thomas, trentenaire un peu dilettante, un peu cynique. Pour lui, rien ne sera plus comme avant. Il le sent presque dès le début. Mais qui pouvait prédire que la simple construction d'un arbre généalogique allait le conduire à déterrer les lourds secrets de famille ? Cela n'arrive que chez les autres normalement non ? Et depuis quand les archivistes sont-ils des gens inquiétants ?