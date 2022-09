Daddy, ou l'indécente innocence

Louis a eu du mal à s'exprimer d'aussi loin qu'il se souvienne, mais tout change quand il rencontre une étourdissante lycéenne, Candice, qui l'attire dans son monde souterrain de tromperie et de mensonges. Une tentative de séduction tourne mal. Humiliée, Candice disparaît. Lorsque les deux se retrouvent des mois plus tard, les espoirs de rédemption de Louis sont courts. Candice piège Louis dans sa toile d'illusions et de vengeance, l'accusant d'attaques sexuelles impensables qui pourraient ruiner sa vie à jamais. Le vrai violeur de Candice est le maître des marionnettes, Samuel, qui se cache en lieu sûr, derrière des portes closes, protégé par l'amour impuissant que Candice a pour lui.