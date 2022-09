110 pages sur un mono thème avec un traitement rubriqué façon Mook. Sujet : Les Apaches et l'épopée de son chef Geronimo mais aussi de Cochise. Grand Angle alternera un article de 15 à 17 pages anglé sur le thème de Geronimo le Rebelle d'un peuple réfractaire. Puis déclinera le numéro avec des rubriques thématiques maquettées de manière ad hoc : une bataille, un fait divers, un fact checking, un sujet gastronomie, une uchronie, un abécédaire pédagogique pour les nuls, une BD, des infographies sur la culture matérielle apache et la répartition des tribus, des récits sur la vision des vainqueurs et des vaincus mais aussi " Et après : les réserves apaches aujourd'hui. . En + Les outils bibliographiques, la filmographie... Chaque rubrique sera confiée à un historien spécialiste de telle manière que la lecture soit plurielle et facilitée mais que l'ouvrage soit référentiel. Tant pour les adultes que pour un public jeune. Les Apaches, Geronimo le Rebelle : l'imaginaire indien par excellence Les Apaches constituent la tribu indienne la plus traitée par le cinéma des westerns américains. Sans doute parce qu'ils ont manifesté entre Mexique et états unis la plus grande autonomie. La plus grande altérité. La plus grande capacité à s'échapper. Citons les films culte : " La révolte des apaches " , " Fort Apache " , Fureur Apache ", " Major Dundee " , " La flèche brisée " ... Et bien sûr ce sont les héros privilégiés de la célèbre série BD " Les tuniques bleues " . Tribu rebelle constituée de plusieurs clans, les Apaches ont résisté d'abord les Espagnols (1520-1821), puis les Mexicains et enfin les Américains qui parviendront à les soumettre à la fin du XIXe siècle