" Quelle drôle d'histoire, tout de même ! Je me demande bien ce qui a pu se passer ! Du temps où je lisais des contes de fées, je pensais que ce genre d'aventures ne pouvait décemment pas se produire, et me voilà au beau milieu d'une d'entre elles ! Il faudrait écrire un livre sur moi, voilà ce qu'il faudrait ! " Découvrez ou redécouvrez le grand classique de Lewis Carroll dans une nouvelle traduction de Maxime Le Dain, magnifiquement illustré par Elsa Roman. Préface de Lawrence Gasquet, spécialiste de Lewis Carroll et autrice de Lewis Carroll et la persistance de l'image et de Lewis Carroll et les mythologies de l'enfance. Lewis Carroll, pseudonyme de Charles Lutwidge Dodgson (1832-1898), naît à Daresbury, dans le Cheshire. Il fait ses études à la Christ Church d'Oxford, avant d'y enseigner comme professeur de mathématiques. C'est là qu'il rencontre la fille du doyen Alice Liddell, inspiratrice de sa première oeuvre littéraire : Les Aventures d'Alice au Pays des Merveilles. Ecrit et mis en images par l'auteur dans une première mouture en 1864, le texte paraît en juillet 1865 avec des illustrations de John Tenniel. Par la suite, Lewis Carroll publiera De l'autre côté du miroir et ce qu'Alice y trouva (1871), La Chasse au Snark (1876) et Sylvie et Bruno (1889). Son oeuvre intemporelle, audacieuse et profonde a inspiré d'innombrables adaptations, sur tous les supports et pour tous les publics, de la prime enfance aux plus éminents psychanalystes ou experts littéraires.