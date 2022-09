Le sacerdoce du Christ et de ses ministres

Le problème du sacerdoce est l'un des plus graves qui se sont posés à l'Eglise depuis Vatican II. Sujet réactualisé par la crise de la pédocriminalité en son sein et par le synode sur la synodalité. Il est aussi l'un de ceux que les progrès de l'exégèse aident à résoudre de façon beaucoup plus satisfaisante. Pa un retour aux sources scripturaires, l'auteur a souhaité lui apporter une réponse d'un intérêt permanent. Surtout à partir de la prière sacerdotale de Jésus (Jean 17), il montre d'une manière nouvelle que Jésus a été vraiment prêtre et qu'il a entendu doter ses apôtres et leurs successeurs d'un sacerdoce tout à fait distinct du sacerdoce commun à tous les baptisés. Puissent ces pages aider de nombreux prêtres et de nombreux chrétiens à redécouvrir la splendeur et le sens de la vie sacerdotale consacrée ! "Un livre qui, sans chercher à lancer des thèses nouvelles, apporte beaucoup de neuf. Nous n'hésitons pas à le dire : un grand livre" (Henri de Lubac).