Les portes étroites

Depuis vingt ans qu'il fait des ventouses sur les plateaux de cinéma, Didier est un peu passé à côté de sa vie : sa carrière de musicien n'a jamais pris, sa femme est malade et son fils a foutu le camp. C'est peut-être pour cette raison qu'il se prend d'affection pour Ted, un jeune ventouseur collant mais pas méchant, l'avenir devant lui, du moins avant d'être accusé du meurtre d'un acteur - ce que Didier refuse de croire. Alors, un peu malgré lui, il accepte de coopérer avec une journaliste pour sortir le gamin de Fleury-Mérogis. Mais l'affaire se corse quand la jeune femme constate d'inquiétants liens entre le meurtre et le laboratoire Delattre, un géant pharmaceutique qui s'est octroyé quelques libertés avec la loi. Et si le duo est prêt à tout pour venir en aide à Ted, il apprendra à ses dépens qu'on ne s'attaque pas impunément aux colosses des hautes sphères... Avec ce premier roman au rythme effréné Simon François nous entraîne dans un crescendo de violence, là où la morale n'a pas sa place.