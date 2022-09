Et si vos meilleurs amis étaient capables du pire ? Dix ans après avoir obtenu leur diplôme, cinq anciens camarades de fac se réunissent pour le week-end dans un chalet au beau milieu des montagnes Catskill. Ces retrouvailles ne sont pas un enterrement de vie de garçon, contrairement à ce qu'ils affirment, mais plutôt une tentative pour empêcher l'un d'eux de sombrer dans l'addiction. Après le suicide présumé de leur amie Alice, ils sont bien décidés à ne pas laisser survenir un nouveau drame. Mais rien ne se passe comme prévu, et les gens du coin ont visiblement une dent contre ces étrangers qui viennent troubler la quiétude des montagnes. A force de se parler du bon vieux temps, les secrets du passé refont surface, et certains d'entre eux sont mortels. " Un roman qui fourmille de rebondissements et un dénouement à couper le souffle - tout simplement inoubliable ! " Sally Hepworth " Remarquablement bien ficelé et totalement addictif. " Laura Dave " Un puzzle impeccablement construit. " Julie Clark " Kimberly McCreight a l'art de maintenir le suspense jusqu'à la dernière page dans cette intrigue où rien n'est laissé au hasard. " Mary Kubica " Kimberly McCreight manie le suspense à la perfection, et elle est au sommet de son art dans Ton jour viendra. " Cristina Alger